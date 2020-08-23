В Краснодаре мужчина спас водителя из загоревшейся машины

В МЧС 23 августа рассказали о случае в Краснодаре, в котором очевидец спас человека

Случай произошел 14 мая 2020 года на пересечении Карасунской и Базовской. По имевшимся на тот момент официальным данным, 31-летний местный житель за рулем служебной машины Uber не уступил машине Toyota под управлением 38-летнего мужчины. От столкновения вторая иномарка перевернулась. Сообщалось, что никто не пострадал.

23 августа в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объяснили отсутствие жертв. Оказалось, что на месте происшествия загорелось такси. Очевидцом этого был местный житель Эльхан Оглы Азизов. Рискуя своей жизнью, он вытащил водителя, который находился без сознания. Мужчина спас пострадавшего от неминуемой гибели, сообщили в ведомстве.

На днях его наградили благодарственным письмом. Также заместитель начальника 12 пожарно-спасательного отряда Андрей Лапунов вручил ему подарок.