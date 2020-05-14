В центре Краснодара машина перевернулась после ДТП с такси

Краснодарский край

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В Краснодаре 14 мая произошло ДТП, в котором перевернулся автомобиль

Авария случилась в 12:20. По предварительным данным, 31-летний местный житель за рулем автомобиля Nissan, который оказался машиной службы такси Uber, ехал в сторону улицы Карасунской и на пересечении с Базовской не уступил машине Toyota под управлением 38-летнего мужчины. От удара вторая иномарка перевернулась.

В аварии никто не пострадал, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Ранее Юга.ру писали о том, что вечером 12 мая в Краснодаре произошло ДТП с 24-летним мотоциклистом.

ДТП Краснодар

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