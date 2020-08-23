На Кубани суд заключил под стражу сбежавшего ранее преступника, который изнасиловал двух женщин и одну из них убил

В конце августа Апшеронский районный суд заключил под стражу особо опасного преступника Юрия Спарихина, который ранее совершил побег в Новороссийске

Как писали Юга.ру, 57-летний Юрий Спарихин 42 года жизни провел в местах лишения свободы. В 2000 году мужчина убил двух детей, его осудили и освободили из колонии 19 июня 2020 года.

14 августа Спарихин во дворе одного из домов Новороссийска приставил нож к шее 34-летней местной жительницы и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После этого он заставил ее поехать с ним на машине по Новороссийску и изнасиловал снова.