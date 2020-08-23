На Кубани суд заключил под стражу сбежавшего ранее преступника, который изнасиловал двух женщин и одну из них убил
В конце августа Апшеронский районный суд заключил под стражу особо опасного преступника Юрия Спарихина, который ранее совершил побег в Новороссийске
Как писали Юга.ру, 57-летний Юрий Спарихин 42 года жизни провел в местах лишения свободы. В 2000 году мужчина убил двух детей, его осудили и освободили из колонии 19 июня 2020 года.
14 августа Спарихин во дворе одного из домов Новороссийска приставил нож к шее 34-летней местной жительницы и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После этого он заставил ее поехать с ним на машине по Новороссийску и изнасиловал снова.
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Возбудили уголовное дело, 17 августа Спарихина задержали сотрудники ДПС, однако он сбежал. По данным источника портала Юга.ру, за время побега Спарихин убил также 40-летнюю жительницу Краснодара и похитил ее машину. 20 августа мужчина не остановился по требованию сотрудника ДПС. Началась погоня, в ходе которой злоумышленник съехал в кювет. Его задержали.
Спарихина подозревают в совершении преступлений против свободы личности, половой неприкосновенности жительницы города Новороссийска, а также против собственности (п «в», «г», ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст.132, ч. 4 ст.166 УК РФ).
22 августа в Краснодарском краевом суде сообщили, что Апшеронский районный суд заключил его под стражу на два месяца. Она продлится до 21 октября включительно.
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