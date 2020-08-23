На Кубани суд заключил под стражу сбежавшего ранее преступника, который изнасиловал двух женщин и одну из них убил

Краснодарский край

Распечатать

В конце августа Апшеронский районный суд заключил под стражу особо опасного преступника Юрия Спарихина, который ранее совершил побег в Новороссийске

Как писали Юга.ру, 57-летний Юрий Спарихин 42 года жизни провел в местах лишения свободы. В 2000 году мужчина убил двух детей, его осудили и освободили из колонии 19 июня 2020 года.

14 августа Спарихин во дворе одного из домов Новороссийска приставил нож к шее 34-летней местной жительницы и, угрожая убийством, изнасиловал ее. После этого он заставил ее поехать с ним на машине по Новороссийску и изнасиловал снова.

Читайте также:

Возбудили уголовное дело, 17 августа Спарихина задержали сотрудники ДПС, однако он сбежал. По данным источника портала Юга.ру, за время побега Спарихин убил также 40-летнюю жительницу Краснодара и похитил ее машину. 20 августа мужчина не остановился по требованию сотрудника ДПС. Началась погоня, в ходе которой злоумышленник съехал в кювет. Его задержали.

Спарихина подозревают в совершении преступлений против свободы личности, половой неприкосновенности жительницы города Новороссийска, а также против собственности (п «в», «г», ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст.132, ч. 4 ст.166 УК РФ).

22 августа в Краснодарском краевом суде сообщили, что Апшеронский районный суд заключил его под стражу на два месяца. Она продлится до 21 октября включительно.

Апшеронский район Изнасилование Новороссийск Следственный комитет Убийство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Новороссийске спасли котят, которых нашли в полу квартиры
В Краснодаре умер 30-летний пациент с коронавирусом
В Краснодаре мужчина спас водителя из загоревшейся машины
Число заболевших коронавирусом на Кубани выросло на 85 человек
На Кубани суд заключил под стражу сбежавшего ранее преступника, который изнасиловал двух женщин и одну из них убил
В Новороссийске произошел пожар на горе Колдун, его тушили более четырех часов

Лента новостей

Реклама на портале