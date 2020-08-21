Особо опасный преступник дважды изнасиловал жительницу Новороссийска, угрожая ей ножом

Следком Кубани 21 августа сообщил подробности уголовного дела против особо опасного преступника Юрия Спарихина

Напомним, 57-летний Юрий Спарихин провел в местах лишения свободы 42 года. Впервые его осудили в 15 лет. В 2000 году мужчина был осужден за убийство двух маленьких девочек, его освободили из колонии 19 июня 2020 года.

По данным следствия, вечером 14 августа, находясь в Новороссийске, Спарихин подошел во дворе одного из домов на улице Героев Десантников к 34-летней местной жительнице и приставил ей нож к шее. Угрожая убийством, мужчина потребовал, чтобы женщина села в припаркованный неподалеку автомобиль, где изнасиловал ее. После этого Спарихин, продолжая держать нож у шеи женщины, потребовал, чтобы она поехала с ним в автомобиле по Новороссийску. Ночью мужчина приказал женщине остановить машину в безлюдном месте, и снова изнасиловал ее.

Позже женщина подала заявление об изнасиловании в следственный отдел Новороссийска, была организована проверка, возбуждено уголовное дело.

17 августа Юрия Спарихина задержали сотрудники ДПС, однако ему удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск.

Источник портала Юга.ру сообщил, что за время побега Спарихин также убил 40-летнюю жительницу Карасунского округа Краснодара и похитил ее машину. Тело погибшей позже нашли следователи. 20 августа в Апшеронском районе злоумышленник не остановился по требованию сотрудника ДПС, и за ним началась погоня. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, и был задержан.

Расследованием уголовного дела против мужчины занимается первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Спарихин подозревается в совершении преступлений против свободы личности, половой неприкосновенности жительницы города Новороссийска, а также против собственности (п «в», «г», ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст.132, ч. 4 ст.166 УК РФ).