В Новороссийске сбежал подозреваемый в особо тяжком преступлении, который провел в колонии 42 года

Краснодарский край

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В Новороссийске разыскивают 57-летнего Юрия Спарихина, который 42 года жизни провел в колонии

Сбежавшего преступника в 2000 году осудили за убийство двух маленьких девочек. Из колонии его освободили 19 июня этого года, позже его задержали в Новороссийске сотрудники ДПС по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Об этом порталу Юга.ру рассказал 19 августа старший следователь-криминалист Эдуард Плотников.

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Накануне стало известно, что многократно судимый особо опасный рецидивист 57-летний Юрий Спарихин совершил побег. Против мужчины возбудили уголовное дело за похищение человека с приминением насилия и оружия, угон автомобиля с приминением насилия, изнасилования с угрозой убийства и насильственных действий сексуального характера с угрозой убийства.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Спарихина, просьба сообщить по телефону 8 (988) 509-72-12.

На вид подозреваемому 50-60 лет, он лысый с седой щетиной, рост 170 см, нормальное телосложение. На мужчине была серая рубашка и такие же брюки. Отметим, что за 57 лет жизни 42 года Спарихин провел в местах лишения свободы. Впервые его осудили в 15 лет.

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