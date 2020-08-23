В Новороссийске произошел пожар на горе Колдун, его тушили более четырех часов

Краснодарский край

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В Новороссийске 22 августа начался лесной пожар

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Новороссийского гарнизона МЧС России в 15:56. Прибывшие на место спасатели установили, что горит лесная подстилка. Спустя четыре часа, к 20:10, пламя удалось локализовать на площади 4 га. К тушению пожара привлекали 20 единиц техники и 63 человека, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как рассказал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме 22 августа, тушением леса занимались в том числе волонтеры:

«В связи с труднодоступностью местности приходится тушить пожар при помощи ранцевых огнетушителей... Люди работали на износ, но победили огонь!».

Напомним, 18 августа в Анапе случился крупный ландшафтный пожар. А в ночь на 22 августа в Новороссийске загорелась сухая трава на электроподстанции.

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Сегодня вновь на горе Колдун - все силы: ЛПС-301, ПЧ -8,9,20, сотрудники администрации ДПД, волонтеры, спасатели занимаются тушением пожара... В связи с труднодоступностью местности приходится тушить пожар при помощи ранцевых огнетушителей... Люди работали на износ ,но победили огонь!!! Всем большое человеческое спасибо!!! В горы ходят для того чтобы любоваться красотой природы,а не для того чтобы жарить шашлык,или бросать не потушенные окурки,хватит губить природу!!!

A post shared by Алексей Одеров (@alekseioderov) on

МЧС Новороссийск Пожароопасность Пожары

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