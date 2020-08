В Новороссийске произошел пожар на горе Колдун, его тушили более четырех часов

View this post on Instagram

Сегодня вновь на горе Колдун - все силы: ЛПС-301, ПЧ -8,9,20, сотрудники администрации ДПД, волонтеры, спасатели занимаются тушением пожара... В связи с труднодоступностью местности приходится тушить пожар при помощи ранцевых огнетушителей... Люди работали на износ ,но победили огонь!!! Всем большое человеческое спасибо!!! В горы ходят для того чтобы любоваться красотой природы,а не для того чтобы жарить шашлык,или бросать не потушенные окурки,хватит губить природу!!!