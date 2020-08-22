На территории электроподстанции в Новороссийске произошел пожар

Сообщение возгорании в поселке Гайдук на улице 40-летия Октября поступило диспетчеру МЧС в 00:36. Первые прибывшие на место ЧП пожарные установили, что на территории электроподстанции загорелась сухая растительность.

Ликвидацией пожара занимались 28 человек и 8 спецмашин. В 1:15 огонь на площади 200 кв. метров был полностью потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, что с июля в Краснодарском крае установилась засуха, из-за чего в регионе до 25 августа действует экстренное предупреждение по пожароопасности.

В августе это не первый пожар в Новороссийске. Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале месяца на трассе загорелась фура, а из-за возгорания в порту эвакуировали 120 человек. В лесничестве в микрорайоне Мефодиевка произошел пожар на площади 4 га. А 18 августа на улице Саратовской горела трава на площади 700 кв. метров. Был и один смертельный случай: в сгоревшем частном доме погиб пожилой мужчина.