В Анапе произошел крупный ландшафтный пожар

В Анапе днем 18 августа загорелась сухая трава на площади 500 кв. метров

Очевидцы сообщили о возгорании на улице Таманской в 13:14. Приехавшие на место спасатели установили, что горит сухая трава, огонь охватил площадь 500 кв. метров. Как сообщают местные жители, пожар начался на стихийной свалке.

Пламя тушили 13 специалистов и 3 единицы техники. В 14:07 огонь потушили.

Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Похожее происшествие случилось сегодня в другом городе Черноморского побережья: в Новороссийске загорелась трава на 700 кв. метрах.