В Краснодаре и Сочи скончались три пациента с коронавирусом

Напомним, накануне на Кубани число носителей COVID-19 достигло 10 тыс. 422 человек. Выздоровели 8 тыс. 758 пациентов, официально зарегистрировано 157 смертей, в том числе 3 — за последние сутки. В оперштабе Краснодарского края рассказали их истории болезни.

60-летний житель Туапсинского района остро заболел 6 августа, тогда же его положили в больницу. С 14 августа пациента подключили к аппарату ИВЛ в ККБ № 1 в Краснодаре, тест на коронавирус оказался положительным. У больного диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, которая тяжело протекала, а также сепсис. У мужчины были сопутствующие заболевания — болезнь почек, гипертония, анемия.