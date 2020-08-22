В Краснодаре и Сочи скончались три пациента с коронавирусом
Оперштаб Краснодарского края 22 августа рассказал подробности о трех новых летальных случаях пациентов с коронавирусом
Напомним, накануне на Кубани число носителей COVID-19 достигло 10 тыс. 422 человек. Выздоровели 8 тыс. 758 пациентов, официально зарегистрировано 157 смертей, в том числе 3 — за последние сутки. В оперштабе Краснодарского края рассказали их истории болезни.
60-летний житель Туапсинского района остро заболел 6 августа, тогда же его положили в больницу. С 14 августа пациента подключили к аппарату ИВЛ в ККБ № 1 в Краснодаре, тест на коронавирус оказался положительным. У больного диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, которая тяжело протекала, а также сепсис. У мужчины были сопутствующие заболевания — болезнь почек, гипертония, анемия.
77-летней жительнице Сочи стало плохо 7 августа. 13 августа скорая доставила больную в тяжелом состоянии в инфекционную больницу № 2. На следующий день пациентку подключили к ИВЛ. На фоне COVID-19 у нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и синдром полиорганной недостаточности. В минздраве Кубани сообщили, что больная страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
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Еще одна больная скончалась в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. 90-летняя женщина заболела 4 августа, сначала она пыталась самостоятельно вылечиться дома. 7 августа ей сделали компьютерную томографию, которая показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. 18 августа пенсионерку подключили к ИВЛ. У больной были заболевания сосудов и сердца.
Накануне ХК «Сочи» сообщил о смерти администратора клуба Константина Исакова. По данным спортивного журналиста Алексея Шевченко, Исаков умер от коронавируса. А когда он заболел, руководство клуба «заставило его работать».
Как писали Юга.ру, 21 августа оперштаб сообщил о смертях жителей Крымска и Армавира, у которых подтвердили COVID-19. А 20 августа скончались три жителя Анапы.
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