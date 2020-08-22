Самолет с Навальным прилетел из Омска в Германию

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что утром политик ничего не ел и не пил кроме чая в аэропорту, поэтому появилось предположение, что ему что-то подмешали в напиток.

Напомним, 20 августа самолет Москва — Томск экстренно сел в Омске из-за того, что на борту стало плохо оппозиционеру Алексею Навальному. Его доставили в реанимационное отделение больницы Омска и ввели в искусственную кому. Спустя несколько часов состояние политика стабилизировалось.

Семья и близкие Навального настаивали на том, чтобы вывезти его на лечение за границу, однако в больнице Омска сочли, что в транспортировке пациента нет необходимости. Кроме того, они не отдавали документы на транспортировку. Кроме того, до вечера 20 августа к Навальному не пускали его жену и врача из Москвы.

Омские медики не выявили в организме оппозиционера никаких ядов и исключили отравление, назвав основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, писало РИА «Новости».

Жена и сторонники Алексея Навального предположили, что в больнице всячески препятствовали вмешательству других специалистов, чтобы выиграть время на то, чтобы в организме политика не осталось следов ядовитых веществ.

Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что сотрудница транспортной полиции сообщила омским врачам, что вещество, которым отравили Навального найдено. Название вещества не назвали, сославшить на тайну следствия, однако отметили, что оно «смертельно опасно не только для Алексея, но и для окружающих, все вокруг должны находиться в костюмах защиты».

21 августа в Россию для консультаций прибыла бригада немецких врачей. Они заявили, что смогут безопасно транспортировать Навального в Берлин. Вечером 21 августа после консилиума омские врачи разрешили отправил политика в Германию, сообщили в телеграм-канале омского издания «Город55».

22 августа в 4:59 из Омска в аэропорт Шенефельд вылетел борт с Алексеем Навальным и его женой Юлией. Об этом в своем твиттере сообщла Ярмыш. В Германии он продолжит лечение в клинике «Шарите», сообщил ТАСС. В 9:50 пресс-секретарь Навального написала в твиттере, что самолет прибыл в Берлин.