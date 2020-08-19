В Краснодаре пес нашел труп молодого человека

В Краснодаре 19 августа в районе улицы Петра Метальникова пес обнаружил на дереве труп молодого человека

Краснодарец рассказал в телеграм-канале «Жесть Краснодара и края», что во время прогулки в районе улиц Петра Метальникова и Бахчиванджи его пес нашел на дереве труп. В паблике также опубликовали фото и видео с места происшествия.

По словам очевидца, прибывший на место вызова сотрудник полиции обнаружил возле тела сумку с документами и установил личность погибшего. Им оказался 26-летний мужчина.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили факт гибели мужчины. «Территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.