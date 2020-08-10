В Адлере на ж/д вокзале обнаружили труп мужчины. По одной из версий, он совершил [Роскомнадзор]
Пассажиры ж/д вокзала в Адлере утром 10 августа обнаружили тело мужчины
В телеграм-канале «Типичный Сочи» днем 10 августа опубликовали фотографию мужчины, который лежал на полу адлерского ж/д вокзала в крови. Место происшествия было огорожено.
Сообщалось, что мужчина упал с высоты. По одной из версий, он совершил [Роскомнадзор].
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Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, работавшая на месте произошедшего следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 32-летний местный житель.
В настоящее время идет доследственная проверка, выясняются причины произошедшего. В ведомстве добавили, что, скорее всего, мужчина сам упал с высоты.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в конце 2019 года на вокзале Краснодара парень забрался на цистерну и погиб от удара током.
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