В Адлере на ж/д вокзале обнаружили труп мужчины. По одной из версий, он совершил [Роскомнадзор]

Пассажиры ж/д вокзала в Адлере утром 10 августа обнаружили тело мужчины

В телеграм-канале «Типичный Сочи» днем 10 августа опубликовали фотографию мужчины, который лежал на полу адлерского ж/д вокзала в крови. Место происшествия было огорожено. Сообщалось, что мужчина упал с высоты. По одной из версий, он совершил [Роскомнадзор].

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, работавшая на месте произошедшего следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 32-летний местный житель. В настоящее время идет доследственная проверка, выясняются причины произошедшего. В ведомстве добавили, что, скорее всего, мужчина сам упал с высоты.