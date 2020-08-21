Особо опасный преступник из Новороссийска за время побега убил краснодарку и похитил ее машину

Краснодарский край

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21 августа стали известны подробности побега рецидивиста Юрия Спарихина, который 42 года своей жизни провел в колонии

Напомним, 57-летний Юрий Спарихин ранее был осужден за убийство двух малолетних девочек. Сейчас против него завели уголовное дело за похищение человека с применением насилия и оружия, угон автомобиля с применением насилия, изнасилования с угрозой убийства и насильственных действий сексуального характера с угрозой убийства. Мужчина совершил побег 18 августа и его объявили в розыск. Вечером 20 августа его задержали в Апшеронском районе.

Как стало известно порталу Юга.ру от источника, за время побега Спарихин убил 40-летнюю жительницу Карасунского округа Краснодара и похитил ее машину. Тело погибшей позже нашли следователи. В Апшеронском районе злоумышленник не остановился по требованию сотрудника ДПС, и за ним началась погоня. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего его задержали.

Пока неизвестно, успел ли Спарихин совершить еще какие-либо преступления во время побега. Обстоятельства уточняются.

Апшеронский район Краснодар Новороссийск Розыск людей Убийство

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