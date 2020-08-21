На Кубани задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении, который находился в розыске

Краснодарский край

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В Апшеронском районе 20 августа задержали Юрия Спарихина, который сбежал от следствия в Новороссийске

Напомним, 57-летний Спарихин 42 года своей жизни провел в колонии. В прошлом его судили за убийство двух малолетних девочек. Сейчас против него завели уголовное дело за похищение человека с применением насилия и оружия, угон автомобиля с применением насилия, изнасилования с угрозой убийства и насильственных действий сексуального характера с угрозой убийства.

Мужчина совершил побег 18 августа и его объявили в розыск. Вечером 20 августа старший следователь-криминалист Эдуард Плотников рассказал порталу Юга.ру, что Спарихина задержали в Апшеронском районе. Подробностей пока нет.

Апшеронский район Новороссийск Розыск людей Следственный комитет Убийство

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