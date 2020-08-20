В Сочи туристы нашли на пляже немецкую авиабомбу

В августе на пляже в Сочи отдыхающие нашли немецкую авиабомбу

На берегу Лазаревского района Сочи туристы обнаружили подозрительный предмет и сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что это немецкая авиабомба SC-50 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

Специалисты решили уничтожить авиабомбу на месте. Водолазы-взрывотехники погрузили боеприпас под воду, после чего взорвали его удаленно, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: Хроника сражения за Кубань с августа 1942 по февраль 1943 года