В Сочи туристы нашли на пляже немецкую авиабомбу
В августе на пляже в Сочи отдыхающие нашли немецкую авиабомбу
На берегу Лазаревского района Сочи туристы обнаружили подозрительный предмет и сообщили об этом в правоохранительные органы.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что это немецкая авиабомба SC-50 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.
Специалисты решили уничтожить авиабомбу на месте. Водолазы-взрывотехники погрузили боеприпас под воду, после чего взорвали его удаленно, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в начале июля этого года сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю нашли в районе Абрау-Дюрсо боеприпасы времен Великой Отечественной войны, а в середине месяца авиабомбу обнаружили на территории строящегося ЖК в Краснодаре.
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