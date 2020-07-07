В Абрау-Дюрсо ФСБ нашла у «черных копателей» снаряды и мины

В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю 7 июля заявили, что ведомство проводило оперативно-разыскные мероприятия в отношении «черных копателей», которые занимались незаконным оборот оружия и средств поражения. Во время такой работы сотрудники УФСБ региона нашли и уничтожили блиндаж [оборонительное сооружение для защиты от артиллерийского, минометного огня и другого — Юга.ру] с боеприпасами.

Сотрудники ведомства нашли и изъяли в районе села Абрау-Дюрсо под Новороссийском: