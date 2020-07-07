В Абрау-Дюрсо ФСБ нашла у «черных копателей» снаряды и мины
ФСБ Кубани нашла артиллерийские снаряды и мины времен Великой отечественной войны в районе села Абрау-Дюрсо
В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю 7 июля заявили, что ведомство проводило оперативно-разыскные мероприятия в отношении «черных копателей», которые занимались незаконным оборот оружия и средств поражения. Во время такой работы сотрудники УФСБ региона нашли и уничтожили блиндаж [оборонительное сооружение для защиты от артиллерийского, минометного огня и другого — Юга.ру] с боеприпасами.
Сотрудники ведомства нашли и изъяли в районе села Абрау-Дюрсо под Новороссийском:
- артиллерийские снаряды калибра 120 мм — 1 шт.;
- артиллерийские снаряды калибра 82 мм — 14 шт.;
- артиллерийские снаряды калибра 52 мм — 2 шт.;
- артиллерийские снаряды калибра 45 мм — 9 шт.;
- минометные мины — 5 шт.
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По данным проведенной экспертизы, масса взрывчатого вещества, находившегося в боеприпасах, составила более 20 кг в тротиловом эквиваленте. Образцы боеприпасов отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД по Новороссийску. После этого ведомство решил о возбуждении уголовного дела по ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Как писали Юга.ру, в мае у жителя Новороссийска нашли в гараже 1,5 тыс. патронов, 15 гранат, автомат и пистолеты.
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