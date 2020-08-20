К новому учебному году «Билайн» ускорил мобильный интернет в четырех городах Кубани

Оператор связи «Билайн» в преддверии нового учебного года расширил покрытие сети LTE, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, в четырех городах Краснодарского края

За год оператор увеличил количество базовых станций LTE в Тихорецке в 1,5 раза и почти в 2 раза — в Курганинске, Белореченске и Славянске-на-Кубани. Кроме того, на 90% сети была проведена модернизация оборудования. «В этих городах мы увеличили число базовых станций там, где наши абоненты активнее всего пользуются мобильным интернетом: в районах, где находятся учебные заведения (школы, техникумы), государственные учреждения, вокзалы, а также прилегающие к ним зоны жилой застройки», — прокомментировал территориальный управляющий Краснодарского кластера ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Беслан Магомадов.

Он добавил, что компания продолжает развивать сеть LTE в Краснодарском крае, чтобы абоненты могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами: смотреть фильмы, обмениваться фото и видео в соцсетях, общаться в мессенджерах. За год потребление мобильного интернета от «Билайн» в Краснодарском крае увеличилось почти в 2 раза. По словам Беслана Магомадова, сеть «Билайн» готова к дальнейшему росту трафика, в том числе для организации дистанционного обучения и работы. Кроме того, «Билайн» предложил сократить расходы на связь, объединив сим-карты членов семьи при подключении к одному из тарифов «Близкие люди». Абоненты могут общаться с семьей бесплатно, делиться между собой минутами, интернетом и СМС, пользоваться безлимитными мессенджерами, а также получить в подарок пакет ТВ-каналов и подписки на фильмы, сообщили 20 августа в пресс-службе «Билайн».