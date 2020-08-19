«Билайн» запустит в Краснодаре искусственный интеллект для увеличения скорости интернета

Партнерский Краснодарский край

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В августе «Билайн» объявил о внедрении технологии, которая сможет автоматически улучшать мобильную сеть в Краснодаре

Компания начала внедрять систему, которая сможет самостоятельно оптимизировать сети 2G, 3G, LTE и LTE Advanced и улучшить скорость мобильного интернета. Сейчас технология SON (Self Optimized Networks, с англ. — «самооптимизирующаяся сеть») уже работает в Москве, систему также настраивают в Краснодаре и Санкт-Петербурге. В дальнейшем ее планируют запустить по всей России.

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Разработка анализирует потребности всех клиентов, находящихся в зоне обслуживания, и перераспределяет ресурсы между ними для лучшего качества связи. Если запросы пользователей будут меняться, SON автоматически поменяет параметры. Например, днем ресурсы будут направлять на обслуживание клиентов, работающих в офисах и других помещениях. Ближе к вечеру их будут аккумулировать около дорог, на которых в это время растет автомобильный трафик и плотность абонентов.

Для адаптации под запросы клиентов система использует данные о сетевой статистике, этажности и плотности застройки и рельефе местности, рассказали 19 августа в пресс-службе «Билайн».

Ранее Юга.ру писали, что за два года, с 2017 по 2019, «Билайн» в два раза расширил сеть 4G на Кубани.

Билайн Интернет Краснодар Мобильная связь Связь Технологии

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