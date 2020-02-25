В Краснодарском крае «Билайн» удвоил сеть 4G за два года
C 2017 по 2019 год «Билайн» вдвое расширил сеть 4G в Краснодарском крае и подготовил инфраструктуру для следующего увеличения трафика
В 2019 году трафик 4G в крае вырос вдвое по сравнению с 2018 годом, а нагрузка на сеть за два года увеличилась почти в пять раз. Причем в тот же период каждый клиент региона стал потреблять в среднем в 2,3 раза больше интернет-трафика.
В Краснодарском крае все больше клиентов используют скоростной интернет: к концу 2019 года доля 4G-сети в общем трафике составила 75%, за два года увеличившись вдвое.
Хотя нагрузка на 4G-сеть растет, в крае средние скорости доступа к мобильному интернету выросли на 86% за два года. Это стало возможным благодаря установке новых базовых станций, модернизации сети и оптимизации использования частотного диапазона. Как сообщали Юга.ру, в 2019 году «Билайн» стал лидером по темпам роста 4G среди операторов РФ.
Как перестать бояться станций сотовой связи:
Стратегия развития сети «Билайн» соответствует общемировым тенденциям. Согласно исследованию We Are Social и Hootsuite, в 2019 году более чем в половине случаев люди пользуются интернетом со смартфонов, причем доля постоянно растет. В 2019 году жители РФ тратили в среднем 2 часа и 26 минут в день на соцсети, а всего в интернете проводили около семи часов в день — это больше среднемировых показателей.