В Краснодарском крае «Билайн» удвоил сеть 4G за два года

C 2017 по 2019 год «Билайн» вдвое расширил сеть 4G в Краснодарском крае и подготовил инфраструктуру для следующего увеличения трафика

В 2019 году трафик 4G в крае вырос вдвое по сравнению с 2018 годом, а нагрузка на сеть за два года увеличилась почти в пять раз. Причем в тот же период каждый клиент региона стал потреблять в среднем в 2,3 раза больше интернет-трафика.

В Краснодарском крае все больше клиентов используют скоростной интернет: к концу 2019 года доля 4G-сети в общем трафике составила 75%, за два года увеличившись вдвое.