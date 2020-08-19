«Автодор» планирует осенью открыть все 4 полосы на развязке перед Джубгой

19 августа стало известно, когда планируют закончить дорожные работы на одном из подъездов к Черному морю в Краснодарском крае

Напомним, ранее на 1439-м км трассы М-4 через реку Джубгу начали строить мост с двумя полосами для движения в сторону Краснодара. Его возведение закончили в апреле, тогда же начался следующий этап ремонта развязки — реконструкция уже существующего двухполосного моста, который находится рядом.

Специалитсы разобрали старые конструкции моста, нарастили опоры и усилили новыми материалами. На подходах к объекту уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия, сейчас монтируют лотки и очистные сооружения. На самом мосту сформировали балки и пролетные строения, устраивают выравнивающий слой.

В пресс-службе госкомпании «Автодор» 19 августа уточнили, что работы планируют закончить в октябре, после чего движение запустят по четырем полосам. В сторону Новороссийска машины будут двигаться по реконструированному мосту, в сторону Краснодара — по новому мосту. По последнему на время ремонта движение запущено в обе стороны.

Сейчас на другом участке М-4 «Дон», под Краснодаром возле аула Тугургой, продолжают возведение трехуровневой развязки. В конце июня там открыли еще один съезд. Полный ввод в эксплуатацию намечен на октябрь.