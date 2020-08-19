Сбербанк профинансирует строительство СК «Достояние» в Краснодаре
Сбербанк выделит более 800 млн рублей на строительство в Краснодаре нового семейного квартала от ГК «ЮгСтройИнвест»
Соглашение о выделении денег подписали управляющий Ставропольским отделением банка Алексей Чванов и генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. Объем финансирования превысит 800 млн рулей.
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Семейный квартал «Достояние» — третий по счету проект ГК «ЮгСтройИнвест», который компания реализует в Краснодаре. Застройка будет включать 19 многоэтажных домов класса комфорт-плюс, три детских сада, школу, а также детские и спортивные площадки, многоуровневые и подземные парковки, антивандальные тренажеры, аптеки, магазины, рестораны, тренажерный зал, спорткомплекс, многоуровневые и подземные парковки. Вместе с первыми домами в эксплуатацию введут детсад на 300 мест. Ключи от первых квартир собственники получат весной 2021 года.
«Сбербанк активно поддерживает отрасль строительства. С начала года в Ставропольском крае заключено 17 сделок по проектному финансированию на общую сумму 5,8 млрд рублей. Мы работаем как c застройщиками, так и с покупателям жилья на каждом этапе строительства», — рассказал Чванов.
Директор «ЮгСтройИнвест» добавил, что в 2020 году по эксроу-счетам компания начала строить 24 дома общей площадью 422 тыс. кв. метров. Объем финансирования составляет 15,5 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, первый договор проектного финансирования Сбербанк и «ЮгСтройИмпериал» подписали в сентябре 2019 года. В течение прошлого года Сбербанк также профинансировал строительство ЖК «Босфор» и «Мята» в Новороссйиске, а также ЖК «Западная Резиденция» в Ростове-на-Дону.
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