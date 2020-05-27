Сбербанк профинансировал новый литер ЖК «Босфор» в Новороссийске

26 мая Сбербанк и компания «ЮгСтройИмпериал» продолжили сотрудничество по финансированию строительства ЖК «Босфор» в Новороссийске

Банк открыл застройщику кредитную линию на сумму около 500 млн рублей для строительства третьего литера жилого комплекса, рассчитанного на 136 квартир. Как сообщали Юга.ру, ранее Сбербанк финансировал строительство предыдущих этапов проекта. ЖК «Босфор» расположен в Южном районе Новороссийска на пересечении ул. Южная и просп. Дзержинского. Проект предусматривает пять 20-этажных домов с коммерческими помещениями, общая жилая площадь составит 80 тыс. кв. метров. На территории предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Сдача третьего литера запланирована на 2022 год.

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Продажа квартир будет проходить по эскроу-счетам, открытым в Сбербанке. На них покупатели квартир вносят оплату, и она хранится до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик получает деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности. «Сейчас одна из ключевых задач Сбербанка — поддержание действующих и обеспечение строительства новых объектов недвижимости. "ЮгСтройИмпериал" — надежный партнер банка, ежемесячно клиентам компании выдается свыше 65 млн рублей ипотечных кредитов. На строительство нового этапа ЖК "Босфор" Сбербанк предоставил кредитную линию со сниженной процентной ставкой в рамках программы Министерства экономического развития РФ. В ближайшее время мы планируем профинансировать строительство 1 и 2 литеров ЖК "Босфор" на сумму 1,3 млрд рублей», — сказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

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