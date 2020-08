В Сочи женщина упала в реку, когда вместо моста пошла по водоводу

View this post on Instagram

18.08.2020 в 19:50 на пульт оперативного-дежурного МКУ «Служба спасения г. Сочи» поступила информация о женщине находящейся в русле реки Мацеста. Спасатели выдвинулись по адресу, по прибытии на место была обнаружена женщина в возрасте 34-х лет которая пыталась переправиться через реку по водоводу, вследствие чего оступилась и упала с трёхметровой высоты, спасатели транспортировали женщины из русла реки и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, пострадавшая получила ушибы и ссадины. #мкуслужбаспасения#сочи#службаспасения