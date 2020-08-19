В Сочи женщина упала в реку, когда вместо моста пошла по водоводу

Спасатели 18 августа помогли жительнице Сочи, которая упала в реку Мацесту

Инцидент произошел в 19:50. 34-летняя местная жительница решила перейти на другой берег Мацесты не по мосту, а по водоводу.

«Женщина оступилась и упала в реку с трехметровой высоты», — уточнили в инстаграме службы спасения Сочи.

Спасатели достали пострадавшую из воды и передали медикам скорой помощи. Женщина получила ушибы и ссадины.

Прошлым летом Юга.ру рассказывали о похожем случае. Тогда девушка ночью шла по мосту, в темноте не заметила разрушенное ограждение и упала в реку Бзугу.