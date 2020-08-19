В Сочи женщина упала в реку, когда вместо моста пошла по водоводу
Спасатели 18 августа помогли жительнице Сочи, которая упала в реку Мацесту
Инцидент произошел в 19:50. 34-летняя местная жительница решила перейти на другой берег Мацесты не по мосту, а по водоводу.
«Женщина оступилась и упала в реку с трехметровой высоты», — уточнили в инстаграме службы спасения Сочи.
Спасатели достали пострадавшую из воды и передали медикам скорой помощи. Женщина получила ушибы и ссадины.
Прошлым летом Юга.ру рассказывали о похожем случае. Тогда девушка ночью шла по мосту, в темноте не заметила разрушенное ограждение и упала в реку Бзугу.
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18.08.2020 в 19:50 на пульт оперативного-дежурного МКУ «Служба спасения г. Сочи» поступила информация о женщине находящейся в русле реки Мацеста. Спасатели выдвинулись по адресу, по прибытии на место была обнаружена женщина в возрасте 34-х лет которая пыталась переправиться через реку по водоводу, вследствие чего оступилась и упала с трёхметровой высоты, спасатели транспортировали женщины из русла реки и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, пострадавшая получила ушибы и ссадины. #мкуслужбаспасения#сочи#службаспасения
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