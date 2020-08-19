Под Анапой «Ласточка» насмерть сбила мужчину

В 5:50 дежурному Анапского линейного отдела МВД России на транспорте сообщили, что на 24-м км перегона Гостагаевская — Анапа машинист электропоезда «Ласточка» сообщением Анапа — Адлер совершил экстренное торможение и сбил человека.

На место выехала полиция и установила, что погиб 29-летний мужчина. Специалисты выясняют обстоятельства, по которым он оказался на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

Кроме того, полиция устанавливает местонахождение автомобиля погибшего — золотистого Honda Mobilio с номерами В 093 РК 93. Всем, кому что-либо известно о машине, просьба сообщить в полицию по телефону: 8 (86133) 3-37-14.