Под Анапой «Ласточка» насмерть сбила мужчину

Краснодарский край

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Возле Анапы утром 19 августа 29-летний молодой человек погиб под колесами поезда

В 5:50 дежурному Анапского линейного отдела МВД России на транспорте сообщили, что на 24-м км перегона Гостагаевская — Анапа машинист электропоезда «Ласточка» сообщением Анапа — Адлер совершил экстренное торможение и сбил человека.

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На место выехала полиция и установила, что погиб 29-летний мужчина. Специалисты выясняют обстоятельства, по которым он оказался на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

Кроме того, полиция устанавливает местонахождение автомобиля погибшего — золотистого Honda Mobilio с номерами В 093 РК 93. Всем, кому что-либо известно о машине, просьба сообщить в полицию по телефону: 8 (86133) 3-37-14.

В августе в Краснодарком крае произошел еще один несчастный случай на ж/д путях. 7 августа в Краснодаре поезд насмерть сбил 68-летнего местного жителя.

Анапа Железная дорога Поезда Полиция РЖД смерть

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