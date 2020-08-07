В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

Краснодарский край

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В Краснодаре поздно вечером 6 августа случилось происшествие на ж/д путях

Инцидент случился в районе Витаминкомбината, на платформе Березовый. Пассажирский поезд ехал из Адлера в Нижний Новгород, машинист заметил человека, переходящего ж/д пути, сделал предупредительный сигнал и начал экстренно тормозить, однако трагедии не удалось избежать. Пешеход получил смертельные травмы.

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Погибшим оказался 68-летний местный житель. По факту случившегося проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте 7 августа.

Это не первый случай смерти на железнодорожных путях в краевой столице в 2020 году. В январе «Ласточка» сбила мужчину, а 1 марта поезд не успел затормозить перед 27-летней девушкой, которая шла в наушниках. В середине марта мужчина попал под электричку также в районе Витаминкомбината.

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