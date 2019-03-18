Сын женщины, погибшей под поездом на Кубани, отсудил у РЖД 500 тыс. рублей и ежемесячное пособие

Суд постановил взыскать с РЖД 500 тыс. рублей для сына жительницы Коми, которая погибла под колесами поезда в Староминском районе в 2018 году

В полиции тогда рассказали, что машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения с женщиной не удалось.

Как сообщали Юга.ру, 28 февраля 2018 года в Староминском районе поезд Москва — Анапа насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенным месте с мужем и дочерью. Мужчина и ребенок остались живы.

18 марта «Комиинформ» сообщил со ссылкой на материалы суда, что по факту смерти женщины было отказано в возбуждении уголовного дела. В действиях машиниста и его помощника не нашли состава преступления по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).

У погибшей от первого брака остался сын, который является студентом. Он подал в суд на РЖД и потребовал возместить вред, причиненный в связи со смертью кормильца. Молодой человек попросил взыскать с компании ежемесячные платежи, единовременную выплату и компенсацию морального вреда в 800 тыс. рублей. В РЖД не признали исковые требования.

Печорский городской суд взыскал с РЖД возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, в размере 58 тыс. рублей, а также компенсацию морального ущерба в 500 тыс. рублей. Предприятие должно каждый месяц платить сыну погибшей по 6,5 тыс. рублей, пока ему не исполнится 23 года.