«Билайн» представил технологию для спасения российских пчел от массовой гибели

Оператор объявил о запуске информационной платформы для обмена данными между фермерами и пчеловодами

Проблема гибели пчел для России актуальна уже несколько лет, но в 2019 году она приняла катастрофические масштабы. По данным Федерального научного центра пчеловодства, в 30 регионах страны зафиксировали гибель порядка 80 тыс. пчелосемей [в одной пчелосемье летом живет в среднем 50-60 тыс. пчел — Юга.ру]. Еще в ряде регионов доля погибших пчел в некоторых семьях доходила до 40% — при среднем многолетнем значении гибели в 10-12%. Ущерб пчеловодов составил около 2 млрд рублей.

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При этом речь идет не только о потерях производителей меда: от гибели пчел также страдают фермеры, поскольку для выращивания сельскохозяйственных культур необходимо опыление. Все это создает угрозу не только экологической, но и продовольственной безопасности страны.

Чтобы обсудить проблему и меры по ее решению, «Билайн» организовал в онлайн-формате круглый стол с участием ученых, пчеловодов и экспертов-экологов. Спикерами мероприятия выступили: Алексей Николенко, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН,

Владимир Кузнецов, предприниматель, владелец пасеки, директор Национального парка «Башкирия»,

Луис Ферреирим, руководитель сельскохозяйственной программы Гринпис Испании,

Елена Разумова, заместитель начальника департамента экспертно-аналитических работ, руководитель блока анализа агропромышленных рынков, Аналитический центр при Правительстве РФ.

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В своих выступлениях в рамках круглого стола эксперты единодушно назвали главной причиной гибели пчел использование в сельском хозяйстве пестицидов с содержанием неоникотиноидов — органических соединений, крайне токсичных для пчел. Профессор Алексей Николенко отметил, что зачастую это связано с переходом фермерств на выращивание культур с высокой маржинальностью (например, рапса) и всевозможным нарушением правил обработки полей.

По мнению испанского отделения Гринпис, озвученному его представителем Луисом Ферреиримом, эффективным решением в долгосрочной перспективе может стать полный отказ от опасных для опылителей химикатов, а также уменьшение использования пестицидов минимум на 50% уже к 2023 году и повсеместное внедрение принципов агроэкологии.

В рамках круглого стола «Билайн» представил информационную платформу для обмена данными между фермерами и пчеловодами — как способ значительно снизить риски гибели пчел в России.

Платформа «Спаси пчел» — это бесплатный для всех пользователей сервис добровольного СМС-информирования в период обработки полей средствами химзащиты растений. Не раскрывая данных о местоположении полей и пасек, платформа будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших к ним полей пестицидами.

Для подключения к платформе достаточно пройти регистрацию и отметить на карте пасеки (пчеловоду) или поля (фермеру). Далее фермер указывает дату и время плановой обработки полей, а пчеловод в свою очередь получает СМС, если его пасека находится в радиусе 7 км от обрабатываемого поля. Оповещение целесообразно проводить минимум за три дня до планируемой обработки. Это позволит пасечникам принять необходимые меры — например, закрыть ульи или перевезти их в безопасное место. Пользоваться сервисом могут абоненты любых операторов мобильной связи.

Чтобы привлечь к использованию ресурса как можно больше представителей сельскохозяйственного бизнеса и владельцев пасек, в ближайшее время «Билайн» запустит специальную рекламную кампанию.