Инженер РЖД похитил 1,5 млрд рублей при ремонте ж/д путей на Кубани

Краснодарский край

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18 августа в ФСБ рассказали о хищении средств при реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае

Установлено, что во время реконструкции железнодорожного участка Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского узла заказчику представили проектно-сметную документацию, в которой указали недостоверные сведения о выполнении работ. В частности, на участке должны были заняться восстановлением и содержанием автомобильной дороги, по которой перевозили строительные материалы к месту ремонта ж/д путей, однако на деле работы не выполнялись.

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Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выяснили, что руководство генподрядчика СМТ-6 (филиала АО «РЖДстрой») и заказчика ДКРС-Юг (филиала ОАО «РЖД») вступило в преступный сговор с руководством подрядчика и приняло к учету фактически невыполненные работы. Ущерб федеральному бюджету и компании РЖД составил более 1,5 млрд рублей.

На главного инженера СМТ-6 (филиала АО «РЖДстрой»), которого подозревают в оформлении фиктивных документов, завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (Злоупотребление должностными полномочиями), рассказали в пресс-службе УФСБ 18 августа.

Напомним, в 2018 году на Кубани завели уголовное дело на сотрудника РЖД за взятку в размере более 1 млн рублей от подрядчика стройки Крымского моста.

Деньги Железная дорога РЖД ФСБ Хищение

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