В Краснодаре будут судить сотрудника РЖД за взятку более 1 млн рублей от подрядчика стройки Крымского моста

В Краснодаре возбудили уголовное дело против сотрудника РЖД за взятку в особо крупном размере

По версии следствия, в 2016 году ООО «ГЕРМЕС МультиМодал ГРУПП» заключило договор на перевозку грузов с ОАО «РЖД». Заместитель начальника Краснодарской механизированной дистанции по оперативной работе (по Туапсинскому направлению) обманул генерального директора фирмы-партнера, сказав, что у РЖД отсутствует исправная спецтехника и квалифицированный персонал для грузопереработки. Он пообещал выгрузить очередную партию вагонов с помощью привлечения сторонней организации. За это он с мая по октябрь 2017 года получил за оказанные услуги деньги общей суммой более 1 млн рублей.

Сейчас мужчину задержали. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.