Палец подростка нашли на пляже в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 17 августа подросток потерял палец после прыжка с пирса

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Юга.ру, что инцидент произошел на пляже «Камелия» 17 августа. Подросток прыгнул в воду с пирса, после чего остался без пальца на ноге. Врачи скорой помощи констатировали у пострадавшего сильное кровотечение, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Палец мальчика передали медикам.

По данным РЕН ТВ, палец 14-летнего мальчика нашли сотрудники пляжа возле металлической венчальной арки. Они поместили его в пакет со льдом и передали врачам скорой.

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейские Сочи проводят проверку несчастного случая, уточняют все обстоятельства происшедшего. Материал по данному факту зарегистрирован, уточнили порталу Юга.ру в УВД Сочи.

В июне в Сочи произошел еще один инцидент, который привел к травме пацльца. Женщине сломали палец в полиции, куда она обратилась с жалобой на участковых.

Дети Медицина Полиция Сочи

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