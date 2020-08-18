Палец подростка нашли на пляже в Сочи

В Сочи 17 августа подросток потерял палец после прыжка с пирса

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Юга.ру, что инцидент произошел на пляже «Камелия» 17 августа. Подросток прыгнул в воду с пирса, после чего остался без пальца на ноге. Врачи скорой помощи констатировали у пострадавшего сильное кровотечение, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Палец мальчика передали медикам.

По данным РЕН ТВ, палец 14-летнего мальчика нашли сотрудники пляжа возле металлической венчальной арки. Они поместили его в пакет со льдом и передали врачам скорой.