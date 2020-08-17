Власти Анапы хотят обеспечить двухразовым питанием школьников с особенностями здоровья

Краснодарский край

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17 августа в администрации Анапы обсудили возможность бесплатного школьного питания

Как сообщили в пресс-службе администрации, перед новым учебным годом в школах провели ремонт классов, заменили лампы, проверили водоснабжение и отопление. На планерном совещании в мэрии 17 августа обсудили также школьное питание.

В администрации напомнили, что, согласно поручению президента, учащиеся начальных классов должны получать его бесплатно. Кроме того, по усмотрению муниципалитетов, бесплатно двухразовое питание могут предоставлять детям с особенностями здоровья. Таких в Анапе около 700.

«Мы обязательно должны это сделать! Это наши дети, многие из них из малообеспеченных семей, здесь мы экономить не будем. Поэтому поручаю проработать вопрос по организации бесплатного питания в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил и.о. главы города Василий Швец.

Также Швец поручил до 25 августа обновить дорожную разметку и знаки на переходах около школа, колледжей и вузов. Всего, по данным мэрии города, 1 сентября в школы пойдут 28 тыс. учеников, из них 3 тысячи — первоклассники. 

Анапа Дети-инвалиды Школа Школьники

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