И.о. главы Анапы назначили вице-губернатора Кубани Василия Швеца

Напомним, с октября 2017 года должность главы Анапы занимал Юрий Поляков. В конце июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил город-курорт и раскритиковал ситуацию с застройкой дюн, после чего Поляков решил уйти в отставку.

7 августа Кондратьев встретился со своим заместителем Василием Швецом, который курирует вопросы инвестиций, промышленной политики и курортов, и предложил ему стать исполняющим обязанности главы, а в дальнейшем — мэром Анапы. Швец высказал благодарность губернатору за оказанное доверие.

В ближайшее время депутаты горсобрания Анапы проведут заседание, на котором примут решение об утверждении кандидатуры нового главы курорта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Василий Швец

Василий Швец родился в 1986 году в Казахской ССР. В восемь лет переехал на Кубань. В 2008 году окончил экономический факультет Кубанского государственного университета, в 2011-м — юридический факультет КубГУ. С апреля 2008 года стал помощником Вениамина Кондратьева, когда тот занимал должность заместителя главы Краснодарского края, и курировал вопросы управления государственной собственностью.

Затем был на службе в управлении делами президента России. В 2015-м, когда Кондратьева назначили губернатором Кубани, Швец стал его советником по вопросам инвестиционного развития, а в ноябре 2015 года начал руководить департаментом инвестиций и развития малого и среднего бизнеса края, спустя два года стал вице-губернатором.