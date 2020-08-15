Два жителя Сочи и пациентка из Приморско-Ахтарска умерли от коронавируса

59-летняя жительница Приморско-Ахтарска остро заболела в конце июля. Женщина почувствовала слабость, температура повысилась до 38,3 °С. Нескольких дней она пыталась вылечиться самостоятельно, но в итоге обратилась к медикам. Женщину доставили в Ленинградскую районную больницу. Компьютерная томография выявила двухстороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. У больной были сопутствующие заболевания — сердечная недостаточность, гипертония и сахарный диабет. Спасти ее не удалось.

К 15 августа на Кубани выявили 9 тыс. 817 носителей COVID-19, из них 8 тыс. 398 выздоровели. Официально зарегистрирован 141 летальный случай, в том числе 3 больных скончались за последние сутки. В оперштабе Краснодарского края рассказали историю болезни этих пациентов.

Еще два пациента скончались в Сочи. 56-летний мужчина остро заболел 1 августа. Его положили в инфекционную больницу № 2 и подключили к аппарату ИВЛ. Анализа на COVID-19 дол положительный результат. У больного развилась полиорганная недостаточность. Сохранить его жизнь не удалось.

65-летнего жителя курорта с коронавирусом 7 августа госпитализировали в сочинскую больницу № 5. Пациента подключили к ИВЛ, однако это не помогло спасти его. У мужчины были сопутствующие заболевания — гипертензивная болезнь сердца и сердечная недостаточность.

По данным телеграм-канала оперштаба Кубани, с начала августа в Краснодарском крае скончались 28 заболевших коронавирусом. За весь июль в регионе зарегистрировали 37 летальных исходов, в июне — 44, в мае — 12, в апреле — 20.