В горах Сочи мужчина упал в 8-метровую расщелину

View this post on Instagram

20.07.2020 на пульт оперативного-дежурного МКУ «Служба спасения г. Сочи» поступил сигнал о мужчине оказавшегося в труднодоступном месте в расщелине на глубине восьми метров, по адресу: г. Сочи, село Красная Воля, Белые скалы. Дежурная смена службы спасения совместно с ЮРПСО МЧС России выдвинулась по данному адресу, по прибытии на место был обнаружен мужчин 1991 года рождения предположительно сорвавшегося со скалы. Спасатели извлекли мужчину из труднодоступного места на носилках с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горной тропе до кареты скорой медицинской помощи. Мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации и оказания помощи. #мкуслужбаспасения#сочи#службаспасения