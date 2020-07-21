В горах Сочи мужчина упал в 8-метровую расщелину
В Сочи 20 июля случилось происшествие, в котором пострадал турист
Инцидент произошел в селе Красная Воля на Белых скалах. 29-летний турист из Екатеринбурга сорвался со скалы и упал в расщелину на глубине 8 метров. К труднодоступному месту прибыли специалисты МКУ «Служба спасения Сочи».
Спасатели вытащили мужчину с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горной тропе. Пострадавший находился в сознании, его передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «Службы спасения».
Как писали Юга.ру, 3 июля в Сочи другой турист сорвался со скалы и разбился.
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20.07.2020 на пульт оперативного-дежурного МКУ «Служба спасения г. Сочи» поступил сигнал о мужчине оказавшегося в труднодоступном месте в расщелине на глубине восьми метров, по адресу: г. Сочи, село Красная Воля, Белые скалы. Дежурная смена службы спасения совместно с ЮРПСО МЧС России выдвинулась по данному адресу, по прибытии на место был обнаружен мужчин 1991 года рождения предположительно сорвавшегося со скалы. Спасатели извлекли мужчину из труднодоступного места на носилках с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горной тропе до кареты скорой медицинской помощи. Мужчина был передан сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации и оказания помощи. #мкуслужбаспасения#сочи#службаспасения