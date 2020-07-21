В горах Сочи мужчина упал в 8-метровую расщелину

Инцидент произошел в селе Красная Воля на Белых скалах. 29-летний турист из Екатеринбурга сорвался со скалы и упал в расщелину на глубине 8 метров. К труднодоступному месту прибыли специалисты МКУ «Служба спасения Сочи».

Спасатели вытащили мужчину с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горной тропе. Пострадавший находился в сознании, его передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «Службы спасения».

Как писали Юга.ру, 3 июля в Сочи другой турист сорвался со скалы и разбился.