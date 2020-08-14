В станице Тбилисской отремонтируют большой зал районного Дома культуры

Краснодарский край

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В августе в станице Тбилисской начался капитальный ремонт большого зала районного Дома культуры

Работы проводятся в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры» за счет краевых и районных средств. Общая стоимость ремонта — 17 млн рублей.

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В зале проведут отделочные и электромонтажные работы, заменят системы кондиционирования, вентилирования и противопожарную систему, сообщили 14 августа в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Отмечается, что ремонт в Доме культуры не проводили с момента его открытия в 1978 году.

Ранее в ДК Тбилисской отремонтировали кабинеты, холл, восстановили районный музей и выставочный зал, благоустроили площадь.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в Тбилисском районе провели ремонт дома культуры и парка на хуторе Северокубанском Ванновского поселения.

Капремонт Культурное наследие Тбилисский район

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