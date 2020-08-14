В станице Тбилисской отремонтируют большой зал районного Дома культуры

Как писали Юга.ру, в 2019 году в Тбилисском районе провели ремонт дома культуры и парка на хуторе Северокубанском Ванновского поселения.

Отмечается, что ремонт в Доме культуры не проводили с момента его открытия в 1978 году.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.