В Тбилисской начали реконструкцию парка имени Семыкина

Краснодарский край

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В станице Тбилисской реконструируют парк культуры и отдыха имени Семыкина

Работы планируется провести по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели было выделено более 39 млн рублей из федерального, краевого и поселенческого бюджетов.

В пресс-службе Тбилисского района отметили, что парк был выбран для первоочередной реконструкции голосованием жителей. Во время реконструкции планируется обустроить 2 детские площадки, сцену, установить 95 современных лавочек, 114 светильников, проложить тротуарные дорожки, высадить 80 деревьев, в том числе — 20 тюльпановых.

Итоги-2019 в Тбилисском районе:

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография», на территории, прилегающей к парку, планируется в 2020 году начать капремонт стадиона.

Парк был заложен в 1956 году агрономом И. Е. Семыкиным по проекту Сочинского дендрария.

Благоустройство Парки Тбилисский район

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