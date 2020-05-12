В Тбилисской начали реконструкцию парка имени Семыкина
В станице Тбилисской реконструируют парк культуры и отдыха имени Семыкина
Работы планируется провести по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели было выделено более 39 млн рублей из федерального, краевого и поселенческого бюджетов.
В пресс-службе Тбилисского района отметили, что парк был выбран для первоочередной реконструкции голосованием жителей. Во время реконструкции планируется обустроить 2 детские площадки, сцену, установить 95 современных лавочек, 114 светильников, проложить тротуарные дорожки, высадить 80 деревьев, в том числе — 20 тюльпановых.
Итоги-2019 в Тбилисском районе:
В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в нацпроект «Демография», на территории, прилегающей к парку, планируется в 2020 году начать капремонт стадиона.
Парк был заложен в 1956 году агрономом И. Е. Семыкиным по проекту Сочинского дендрария.