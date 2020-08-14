В Тбилисском районе запустили акцию, чтобы помочь родителям собрать детей в школу
В Тбилисском районе 17 августа стартует акция «Готовимся к школе»
Глава Тбилисского района Евгений Ильин 14 августа сообщил в своем инстаграме, что с 17 августа по 1 сентября в муниципалитете пройдет акция «Готовимся к школе», которую администрация запускает совместно с предпринимателями района.
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В этот период жители района смогут купить со скидкой 5-20% одежду, обувь, школьные принадлежности и другие необходимые товары для школы у партнеров акции. Чтобы получить скидку, нужно поделиться публикацией в своем аккаунте и показать репост продавцу в магазине.
В акции принимают участие следующие торговые объекты станицы Тбилисской:
- магазин «Академия моды» (одежда, школьная форма) на улице Октябрьской, 124Б;
- магазин «Глобус» (канцелярские товары) на улице Октябрьской, 179А;
- магазин «Канцтовары» на улице Красной, 43;
- магазин «Скороход» (обувь) на улице Первомайской, 48;
- торговый дом «Эльбрус» (канцелярские товары, учебные пособия) на улице Первомайской, 44;
- ряд торговых точек на рынке на Октябрьской, 167 — магазин «Дочки Сыночки», ИП Сазанова И.Н (место 961), ИП Аксенц А.В. (места 246, 248), ИП Саморядова Н.Е. (места 160, 162, 164, 240, 248), ИП Олейникова О.В. (место 962), ИП Шахбазов Д.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в феврале школьники Тбилисского района выиграли поездки в Волгоград и Новороссийск.
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������ Хорошая новость для родителей школьников! ������������������������ Вместе с предпринимателями района мы решили запустить акцию «Готовимся к школе». ‼С 17 августа по 1 сентября можно приобрести одежду, обувь, школьные принадлежности и другие необходимые товары для школы со скидкой от 5 до 20% в торговых объектах станицы Тбилисской. ✅ Для участия в акции необходимо поделиться этой публикацией у себя на странице и продемонстрировать репост продавцу. В акции принимают участие: ✅ магазины станицы Тбилисской: ♦️«Академия моды» (одежда, школьная форма; ул. Октябрьская, 124Б), ♦️«Глобус» (канцелярские товары; ул. Октябрьская, 179А), ♦️«Канцтовары» (канцелярские товары; ул. Красная, 43), ♦️«Скороход» (обувь; ул. Первомайская, 48), ♦️ТД «Эльбрус» (канцелярские товары, учебные пособия; ул. Первомайская, 44). ✅Торговые точки на рынке в станице Тбилисской (ул. Октябрьская, 167): ♦️магазин «Дочки Сыночки» (школьная одежда, спортивная форма); ♦️ИП Сазанова И.Н (портфели, сумки; место 961), ♦️ИП Аксёнц А.В. (одежда, школьная форма; места 246, 248), ♦️ИП Саморядова Н.Е. (одежда, школьная форма; места 160, 162, 164, 240, 248), ♦️ИП Олейникова О.В. (одежда, школьная форма; место 962), ♦️ИП Шахбазов Д. (учебные пособия, канцелярские товары). #ГотовимсякШколе #Тбилисская
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