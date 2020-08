В Тбилисском районе запустили акцию, чтобы помочь родителям собрать детей в школу

View this post on Instagram

������ Хорошая новость для родителей школьников!⁣ ⁣ ������‍������������‍������ Вместе с предпринимателями района мы решили запустить акцию «Готовимся к школе».⁣ ⁣ ‼С 17 августа по 1 сентября можно приобрести одежду, обувь, школьные принадлежности и другие необходимые товары для школы со скидкой от 5 до 20% в торговых объектах станицы Тбилисской.⁣ ⁣ ✅ Для участия в акции необходимо поделиться этой публикацией у себя на странице и продемонстрировать репост продавцу.⁣ ⁣ В акции принимают участие:⁣ ⁣ ✅ магазины станицы Тбилисской: ⁣ ⁣ ♦️«Академия моды» (одежда, школьная форма; ул. Октябрьская, 124Б), ⁣ ⁣ ♦️«Глобус» (канцелярские товары; ул. Октябрьская, 179А), ⁣ ⁣ ♦️«Канцтовары» (канцелярские товары; ул. Красная, 43), ⁣ ⁣ ♦️«Скороход» (обувь; ул. Первомайская, 48), ⁣ ⁣ ♦️ТД «Эльбрус» (канцелярские товары, учебные пособия; ул. Первомайская, 44).⁣ ⁣ ✅Торговые точки на рынке в станице Тбилисской (ул. Октябрьская, 167):⁣ ⁣ ♦️магазин «Дочки Сыночки» (школьная одежда, спортивная форма); ​ ⁣ ⁣ ♦️ИП Сазанова И.Н (портфели, сумки; место 961), ⁣ ⁣ ♦️ИП Аксёнц А.В. (одежда, школьная форма; места 246, 248), ⁣ ⁣ ♦️ИП Саморядова Н.Е. (одежда, школьная форма; места 160, 162, 164, 240, 248), ⁣ ⁣ ♦️ИП Олейникова О.В. (одежда, школьная форма; место 962), ⁣ ⁣ ♦️ИП Шахбазов Д. (учебные пособия, канцелярские товары).⁣ ⁣ #ГотовимсякШколе #Тбилисская⁣