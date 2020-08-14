В Тбилисском районе запустили акцию, чтобы помочь родителям собрать детей в школу

В этот период жители района смогут купить со скидкой 5-20% одежду, обувь, школьные принадлежности и другие необходимые товары для школы у партнеров акции. Чтобы получить скидку, нужно поделиться публикацией в своем аккаунте и показать репост продавцу в магазине.

Глава Тбилисского района Евгений Ильин 14 августа сообщил в своем инстаграме , что с 17 августа по 1 сентября в муниципалитете пройдет акция «Готовимся к школе», которую администрация запускает совместно с предпринимателями района.

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