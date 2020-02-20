Школьники Тбилисского района выиграли поездки в Волгоград и Новороссийск

В Тбилисском районе 20 февраля подвели итоги месячника оборонно-массовой и патриотической работы и отметили День защитника Отечества

Кроме того, хорошие результаты были у школ № 1, № 2, а также у клубов «Сотня» и «Каскад». Призеры получили в награду пневматические винтовки и туристическое снаряжение.

Мероприятие прошло в районном доме культуры в станице Тбилисской. Лучшие результаты показали команды школы № 3 и военно-патриотического клуба «Юный гвардеец». Победителей наградили экскурсионными поездками в Волгоград и Новороссийск соответственно.

В конкурсе «Атаман-2020» лучшие результаты продемонстрировали Виктор Михайлов из школы № 12, Ростислав Жилкин из школы № 7, Алексей Кондратьев, ученик школы № 6, и Егор Фролов, который учится в школе № 4. Кроме того, в этот день переходящиим Кубком ветеранов войны в Афганистане наградили школу № 2.

На мероприятии также вручили медали, посвященные 75-летию Победы, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. После подведения итогов школьники возложили цветы к мемориалу, рассказали в пресс-службе администрации Тбилисского района.