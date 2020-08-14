В Адыгее планируют построить распределительный газопровод для снижения энергодефицита в Тахтамукайском районе

Адыгея

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Власти Адыгеи совместно с ПАО «Газпром» запланировали строительство ряда объектов газификации на территории Тахтамукайского района, развитие которого сдерживается из-за дефицита энергомощностей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 13 августа во время совещания с директором филиала ООО «Газпром инвест» Денисом Саврухиным отметил, что на сегодняшний день в районе все пять газораспределительных станций (ГРС) закрыты для технологического присоединения новых потребителей.

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Для решения этой проблемы намечено построить ГРС в хуторе Новый Сад и распределительный газопровод высокого давления от этой ГРС в ауле Тахтамукай и поселке Яблоновском. Также проложат межпоселковый газопровод: аул Шенджий — аул Натухай — хутор Красноармейский — хутор Новомогилевский — хутор Старомогилевский.

Сейчас идет работа над проектом этих объектов. Глава  республики поручил соответствующим ведомствам до 15 сентября завершить всю подготовительную работу и внести изменения в документацию по территориальному планированию.

«Данные проекты особо значимы для инвестиционной привлекательности республики, и, в первую очередь, для жилищного строительства», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Напомним, уровень газификации в Адыгее превысил 90% — почти в полтора раза выше, чем в среднем по России. Учитывая растущую потребность в энергомощностях для создаваемых индустриальных зон, в первую очередь будут модернизированы ГРС в Тахтамукайском районе.

Газ Газпром Мурат Кумпилов Энергетика

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