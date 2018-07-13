Темы и решения выездного совещания «Газпрома» в Адыгее

6 июля в Майкопе прошло расширенное выездное совещание комиссии по региональной политике ПАО «Газпром». Его провел заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев. Участие в работе принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Основными темами обсуждения стали перспективы дальнейшей газификации республики, увеличение энергомощностей, обеспечение подключения новых инвестобъектов к газоснабжению и другие. Собственный корреспондент Юга.ру в Адыгее побывала на совещании.

Комиссия по региональной политике «Газпрома» впервые заседала в Майкопе, и выбрала она эту площадку по нескольким причинам. Уровень газификации в Адыгее превысил 90% — почти в полтора раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, и впервые за несколько лет потери газа в республике сведены к минимуму. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев встретился с коллективами ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» и поблагодарил сотрудников обеих газовых компаний за добросовестный труд и достижение заметных результатов, однако отметил, что газовикам Адыгеи еще есть к чему стремиться.

В целом при поддержке руководства ПАО «Газпром» и главы Адыгеи в газовой сфере республики за последние годы произошли значительные изменения. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» Руслан Арашуков. «Нам пришлось совершить — не побоюсь этого слова — настоящую революцию в работе обеих газовых компаний. Масштаб потерь газа и дебиторской задолженности заставил нас искать слабые звенья и внедрять новые методы. Процесс оказался болезненным, но эффективным. Думаю, самый острый период позади, теперь наша задача — закрепить результат и планомерно повышать качество обслуживания потребителей», — отметил Арашуков, занимающий свою должность с 2016 года.

Газ приходит в отдаленные горные поселки В республике уделяют большое внимание газификации населенных пунктов и доступности газовой инфраструктуры — это стало одним из основных тезисов совещания. С 2005 по 2018 год в Адыгее построено около 960 км газовых сетей, 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 150 км. На эти цели ПАО «Газпром» направило более 1 млрд рублей инвестиций.

Активно привлекает инвестиции и республиканская власть. В рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» для обеспечения инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса «Ворота Лаго-Наки» идет строительство межпоселкового газопровода высокого давления п. Каменномостский — ст. Даховская — с. Хамышки — п. Гузерипль — с. Новопрохладное протяженностью свыше 94,5 км. Для газоснабжения южной и горной части Майкопского района уже построен и находится в стадии пусконаладки межпоселковый газопровод ст. Абадзехская — ст. Севастопольская — ст. Новосвободная с отводом к пос. Победа. Требуются новые мощности В то же время Адыгея испытывает дефицит энергомощностей. Газораспределительные станции, снабжающие природным газом населенные пункты республики, сильно загружены. Из 27 ГРС загрузку около 100% и выше имеют 5 станций. Три из них находятся в наиболее привлекательном для инвесторов Тахтамукайском районе. «"Газпром" и Адыгея подписали программу газификации и газоснабжения региона на 2016–2020 годы, общая сумма инвестиций за эти годы составляет более 1,8 млрд рублей. Это значительные средства, но мы понимаем необходимость таких вложений, поскольку у республики хорошие перспективы в развитии сельского хозяйства, переработки, туризма, появлении новых высокотехнологичных производств», — отметил Валерий Голубев.

Глава Адыгеи также считает, что существующие вопросы требуют объединения усилий республики и «Газпрома», выработки наиболее эффективных решений в общих интересах. «Адыгея сегодня активно развивающийся регион, занимающий лидирующие позиции по газификации. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ за два года мы продвинулись очень серьезно, регион занимает 24-е место. Это вызывает интерес у инвесторов. Однако рост экономики республики требует увеличения мощностей. Это откроет дополнительные возможности для привлечения инвестиций, развития туристской инфраструктуры, создания индустриальных парков в регионе», — сказал Мурат Кумпилов. Стратегические решения и совместные задачи В итоге участники совещания приняли ряд стратегических решений. Так, чтобы устранить препятствия в развитии газоснабжающей сети региона, будет создана совместная дорожная карта. А учитывая растущую потребность в энергомощностях для создаваемых индустриальных зон, в первую очередь будет модернизирована ГРС в Тахтамукайском районе.

Кроме того, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев поручил найти техническое решение для увеличения пропускной способности строящегося газопровода в горной части Майкопского района. Были достигнуты договоренности о синхронизации работы при подключении новых потребителей газа. Будет рассмотрено и предложение руководства республики о вхождении компании «Газпром теплоэнерго» на рынок коммунальных услуг региона, а также передачи в собственность «Газпрома» газовых коммуникаций, находящихся на балансе республики. Еще одна из перспектив взаимодействия — расширение газозаправочной инфраструктуры «Газпрома» в Адыгее. Что ждет неплательщиков В ходе визита в республику Валерий Голубев ознакомился с особенностями работы мобильных офисов ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», которые обслуживают маломобильных граждан и помогают потребителям в удаленных населенных пунктах. Также заместителю председателя правления ПАО «Газпром» продемонстрировали инновацию газовиков Адыгеи — для выявления самовольных подключений к системам газоснабжения они используют квадрокоптеры, оборудованные камерами высокого разрешения. «Мы активизировали работу абонентской службы, ввели новые стандарты для контролеров газового хозяйства, придумали механизм, который позволяет исключить коррупционный сговор между контролером и абонентом. Кратно увеличилось количество материалов о нарушениях, которые передаем в правоохранительные органы. По экспертным оценкам, объемы похищенного газа в минувшие годы могли достигать 50 млн кубометров газа ежегодно. Наши реформы значительно уменьшили количество вмешательств в приборы учета газа. Это напрямую отразилось в балансе газа: по итогам 2017 года потерь фактически нет», — сообщил Руслан Арашуков.