На Кубани в выходные дни не будет сильной жары

Синоптики рассказали, что с 14 по 16 августа на Кубани будут идти небольшие дожди

По данным краевого гидрометцентра, сегодня в Краснодаре ветер 4-9 м/с, температура днем составит 24-26 °С. В целом по краю местами дожди, порывы ветра могут достигать 11-14 м/с. Днем воздух прогреется до 23-28 °С. На Черноморском побережье днем преимущественно без осадков, ветер до 15 м/с. Столбики термометров покажут 24-29 °С.

В субботу и воскресенье в отдельных районах слабый дождь, ветер местами с порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем составит 23-28 °С. На Черноморском побережье без осадков, в Новороссийске возможны порывы ветра до 17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 15-20 °С, днем — 23-28 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 15 и 16 августа, днем воздух прогреется до 28 °С, ночью — до 15 °С. Осадков не ожидается, однако УФ-индекс останется высоким — 7 баллов.