МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по ливням и смерчам

Жителей и гостей Кубани предупредили о непогоде: 13 августа в регионе прогнозируют сильные ливни и грозы

По данным Северо-кавказского управления гидрометцентра, до конца суток 13 августа местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с. На участке от Анапы до Магри есть возможность формирования смерчей над морем.

Существует угроза возникновения ЧС и происшествий — например, подтопление территорий, подъемы уровня воды и размывы берегов рек, прорывы дамб. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю жителям и гостям края рекомендовали оставаться дома, следить за сообщениями МЧС, использовать подходящую одежду и держаться подальше от деревьев и высотных объектов и конструкций.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.