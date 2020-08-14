В Геленджике из-за засухи начали подвозить воду

В начале августа жители курорта записали видеобращение из-за проблем с водой. Однако в середине месяца власти Кубани и МЧС предупредили о новых ограничениях водоснабжения в Геленджике, Анапе, Темрюке и Новороссийске из-за сильной засухи.

Напомним, 8 июля из-за засухи в Геленджике ввели график подачи воды, а с 25 июля его сократили до полутора часов в сутки. В июле на ТГВ случилась сразу две аварии: в районе села Кабардинка и возле южного порта Новороссийска .

В Геленджике наблюдается наиболее сложная ситуация: Бесперебойное снабжение города водой осуществляется на 50% за счет Троицкого группового водопровода, а на оставшиеся 50% зависит от собственного водозабора в поселке Дивноморском. В пресс-службе администрации города рассказали ТАСС, что в Дивноморском 24 из 35 скважин пустые из-за отсутствия дождей и засухи. Людям начали привозить воду.

По данным Кубаньводкомплекс, Троицкий групповой водопровод работает в полном режиме, так как воду берут из артезианских скважин на глубине 120 и 360 метров, на их наполняемость засуха не влияет. Однако помимо Геленджика ТГВ на 70% обеспечивает Новороссийск. Остальные 30% город берет из Неберджаевского водохранилища, в котором из-за засухи тоже сократилось количество воды. Из-за этого ТГВ не может обеспечить бесперебойную работу: давление в сети повышают утром и вечером. В некоторые районы еженедельно привозят воду.

Власти Анапы и Темрюкского района заявили, что засуха не повлияла на наполняемость собственных источников воды и водоснабжение там осуществляется без перебоев.