Сын Децла выпустил свой первый трек
15-летний сын Децла Тони 13 августа выпустил свою первую песню. Она про политику
В официальной группе «Децл aka Le Truk» во «ВКонтакте», где публикуются материалы о рэп-исполнителе Децле (Кирилле Толмацком), 13 августа сообщили, что его сын Тони записал свой первый трек. 15-летний Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев разместил запись в своем инстаграме.
Тони выпустил песню под псевдонимом Juzeppe Junior. Как напомнил телеканал «360», одним из псевдонимов Децла был Джузеппе Жестко. Журналисты предположили, что юноша решил таким образом почтить память своего отца.
Фоторепортаж Юга.ру:
Музыку к треку написал рэп-артист Nongratta (Гор Бабаханян). В своем треке Тони критикует тоталитаризм и силовиков, говоря, что ему надоели «фальшивые списки». Интернет-пользователи выразили поддержку артисту, отметив, что смысл трека и манера исполнения напоминают Децла.
Как писали Юга.ру, рэп-исполнитель Децл скончался 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти артиста стала остановка сердца. На следующий день на одной из улиц в центре Сочи появилось граффити с изображением Децла.
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