Сын Децла выпустил свой первый трек

15-летний сын Децла Тони 13 августа выпустил свою первую песню. Она про политику

В официальной группе «Децл aka Le Truk» во «ВКонтакте», где публикуются материалы о рэп-исполнителе Децле (Кирилле Толмацком), 13 августа сообщили, что его сын Тони записал свой первый трек. 15-летний Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Киселев разместил запись в своем инстаграме.

Тони выпустил песню под псевдонимом Juzeppe Junior. Как напомнил телеканал «360», одним из псевдонимов Децла был Джузеппе Жестко. Журналисты предположили, что юноша решил таким образом почтить память своего отца.