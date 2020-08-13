В Дагестане пообещали запретить женское обрезание
Муфтият Дагестана в августе заявил, что в ближайшее время запретит женское обрезание
Руководитель отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев рассказал, что муфтият планирует запретить женское обрезание. Он заявил, что ислам запрещает калечить тело любого человека и проводить пободные операции, которые распространены в некоторых районах республики. Обрезание разрешат проводить только врачам и исключительно по медицинским показаниям.
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Атаев объяснил, что бороться с пободными обрядами можно с помощью мнений авторитетных богословов, так как обрезание чаще всего делают из религиозных соображений.
По словам журналистки Светланы Анохиной, которая в 2016 году опубликовала большой материал о женском обрезании, запретить такую практику сложно, написали 12 августа «Такие дела».
Напомним, в 2016 году фонд «Правовая инициатива по России» провел исследование, посвященное проблеме женского обрезания в Дагестане. Тогда муфтий Исмаил Бердиев назвал эту процедуру не противоречащей догматам ислама и заявил, что обрезание всех женщин на Земле необходимо для уменьшения сексуальности.
Депутат Мария Максакова-Игенбергс внесла в Госдуму проект об уголовном наказании за женское обрезание. В мае 2020 года в России возбудили первое уголовное дело о женском обрезании, которое сделали девятилетней девочке в Ингушетии.
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