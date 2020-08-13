В Дагестане пообещали запретить женское обрезание

Муфтият Дагестана в августе заявил, что в ближайшее время запретит женское обрезание

Руководитель отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев рассказал, что муфтият планирует запретить женское обрезание. Он заявил, что ислам запрещает калечить тело любого человека и проводить пободные операции, которые распространены в некоторых районах республики. Обрезание разрешат проводить только врачам и исключительно по медицинским показаниям.

Атаев объяснил, что бороться с пободными обрядами можно с помощью мнений авторитетных богословов, так как обрезание чаще всего делают из религиозных соображений.

По словам журналистки Светланы Анохиной, которая в 2016 году опубликовала большой материал о женском обрезании, запретить такую практику сложно, написали 12 августа «Такие дела».