МТС: Краснодарцы стали реже обращаться к врачам, но оставили привычку покупать в интернете

Жители краевой столицы стали меньше тревожиться о здоровье, обращаясь за дистанционными консультациями к врачам. Но часть привычек после долго нахождения дома у горожан осталась: в частности, покупать в интернет-магазинах, заказывать еду онлайн, смотреть кино и потоковое видео в сети.

Аналитики отметили, что в июне, сразу после отмены режима самоизоляции, краснодарцы вышли на улицы и массово поехали за город. Желающих сидеть дома и проводить время онлайн стало меньше. При этом люди продолжали беспокоиться о здоровье, и количество обращений к сервисам телемедицины продолжило рост в сравнении с прошлым годом. Однако уже в августе этот рост прекратился. А популярность телепросмотров онлайн из-за закрытых кинотеатров почти вернулась на карантинный уровень.

Кроме того, ограничения в массовом детском отдыхе этим летом также повлекли за собой возобновление роста посещения геймерских платформ, сообщили 12 августа в пресс-службе МТС.

Краснодар по-прежнему остается в числе лидеров по индексу цифровой активности среди российских городов-миллионеров. По сравнению с 2019 годом популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди жителей столицы Кубани выросла в 3-6 раз.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 тыс. 975 сайтов и приложений — как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения госуслуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.