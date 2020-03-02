В микрорайоне Черемушки пользователи МТС загрузили 89 млн фото в 2019 году

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МТС проанализировала интернет-трафик в микрорайонах Краснодара

Недавно построенные микрорайоны города чаще используют Wi-Fi по фиксированной связи. Исторические районы с малоэтажной застройкой и учебными заведениями чаще используют мобильную сеть. Но есть и третья категория: там, где потребляют одинаково много как мобильного, так и фиксированного трафика. Эту статистику в пресс-службе компании сообщили 2 марта.

Больше всего трафика в мобильных сетях 3G/4G потребляет микрорайон Черемушки. Там в месяц интернет потребляется в объеме, равном 180 часам просмотра HD-видео, 89 млн фото, и 2,3 млрд страниц документов. Больше всего трафика приходится Кубанский госуниверситет и его общежития. Мобильные сети используют активнее и в частном секторе.

Краснодар в статистике МТС:

«Проводной интернет наиболее популярен в Музыкальном и районе улицы Московской. В новостройках с фиксированной сетью проживает много молодых семей, работающих удаленно. Поэтому активное потребление интернета здесь происходит не только в «часы пик», но и на протяжении всего дня», — утверждают аналитики МТС.

Примерно равное потребление как мобильного, так и фиксированного интернета характерно для крупных микрорайонов с обустроенными местами для отдыха и центрами притяжения горожан и приезжих. Наиболее показателен в этом плане район улицы Восточно-Кругликовской, где расположен парк и стадион «Краснодар». В эту категорию можно отнести и Юбилейный микрорайон, где проводная сеть активно используется в квартирах, а мобильная — у реки.

В подобных районах аналитики отметили наибольшее распространение тарифа «Весь МТС», позволяющего сочетать в пакете сразу несколько услуг — фиксированный широкополосный интернет, домашнее ТВ и мобильную связь. Это позволяет абонентам экономить до 40% расходов на эти услуги.

Интернет Мобильная связь МТС Музыкальный микрорайон Технологии

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