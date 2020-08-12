Вторая половина рабочей недели на Кубани будет дождливой и жаркой

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 12 по 14 августа

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре сегодня без существенных осадков, днем порывы ветра могут достигать 14 м/с. Днем воздух прогреется до 30-32 °С.

В целом по краю сегодня кратковременные дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут 28-33 °С. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 17 м/с. Температура воздуха днем составит 27-32 °С.

В четверг и пятницу в регионе также ожидаются кратковременные дожди, а 13 августа в отдельных районах — сильные ливни. Ночью столбики термометров покажут 13-20 °С, в юго-восточных предгорьях — 10-15 °С. Днем в четверг температура составит 25-30 °С, в пятницу — 23-28 °С.

На Черноморском побережье 13 и 14 августа местами кратковременный дождь с грозами и ветром 13-18 м/с. Температура воздуха ночью в четверг составит 18-23 °С, в пятницу — 15-20 °С. Днем 13 августа воздух прогреется до 24-29 °С, 14 августа — до 26-31 °С.