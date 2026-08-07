В Краснодаре у нескольких АЗС снова образовались очереди за бензином

Краснодарский край

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  • Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Вечером 6 августа и утром 7 августа краснодарцы заметили скопления машин у нескольких заправок

6 августа читатель Юга.ру сообщил порталу, что вечером в Краснодаре образовались очереди за бензином на Суворовском мосту и у офисов «Лукойла» и «Роснефти». По его наблюдениям, в колоннах скопилось около 50 машин.

Такая же информация появилась в местных пабликах. Подписчик телеграм-канала «Краснодар | Телетайп» сообщил, что ночью заметил очереди за бензином. По его словам, утром ситуация нормализовалась.

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Однако утром 7 августа в этом же паблике появилось видео, на котором видна череда автомобилей у АЗС «Роснефть». В комментариях люди подтверждают, что им действительно приходится стоять в очереди за бензином.

Напомним, в начале августа в Краснодаре, Туапсе и Геленджике власти перестали сообщать списки работающих АЗС и наличие топлива на них. Некоторые жители кубанской столицы рассказали, что заправляются без очередей и ограничений в объеме.

Как писали Юга.ру, цены на бензин в Краснодарском крае превысили общероссийские показатели.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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