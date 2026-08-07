В Краснодаре у нескольких АЗС снова образовались очереди за бензином

6 августа читатель Юга.ру сообщил порталу, что вечером в Краснодаре образовались очереди за бензином на Суворовском мосту и у офисов «Лукойла» и «Роснефти». По его наблюдениям, в колоннах скопилось около 50 машин.

Такая же информация появилась в местных пабликах. Подписчик телеграм-канала «Краснодар | Телетайп» сообщил, что ночью заметил очереди за бензином. По его словам, утром ситуация нормализовалась.