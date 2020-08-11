Дочь Путина испытала на себе российскую вакцину от коронавируса
Президент Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса
На совещании с правительством 11 августа Путин заявил, что «сегодня утром впервые в мире» была зарегистрирована вакцина против COVID-19.
Глава Минздрава РФ Владимир Мурашко доложил, что вакцина прошла государственную регистрацию. По его словам, она показала высокую эффективность и безопасность. По его словам, у всех добровольцев выработались высокие титры [содержание] антител к COVID-19 и не выявлено серьезных осложнений иммунизации.
«По результатам экспертизы, данных клинических исследований эксперты Министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи», — процитировало Мурашко РИА «Новости».
В свою очередь президент России поделился, что его дочь уже сделала себе прививку новой вакциной, сообщил RT.
«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — заявил Путин.
По его словам, после первого укола у дочери поднялась температура до 38 °C, на следующий день температура была уже 37 °C.
«После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но все сошло на нет. Чувствует себя хорошо — и титры высокие», — заключил президент.
Путин рассчитывает, что выпуск препарата начнется в ближайшее время. Вакцину будут производить центр Гамалеи и компания «Биннофарм». Первыми вакцину получат медики и учителя. Причем вакцинация медработников может начаться уже в конце августа — начале сентября, уточнил ТАСС. По словам Путина, вакцинация от коронавируса будет добровольной.
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Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные госреестра лекарственных средств Минздрава РФ, вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, поступит в оборот 1 января 2021 года.
Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 4 тыс. 945 человек, еще 130 пациентов скончались, а 6 тыс. 494 заболевших выздоровели. Всего за период пандемии COVID-19 в России выявили 897 тыс. 599 носителей COVID-19, умерли 15 тыс. 131 пациент, а 703 тыс. 175 человек вылечились.
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