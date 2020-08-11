Дочь Путина испытала на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса

На совещании с правительством 11 августа Путин заявил, что «сегодня утром впервые в мире» была зарегистрирована вакцина против COVID-19 .

Глава Минздрава РФ Владимир Мурашко доложил, что вакцина прошла государственную регистрацию. По его словам, она показала высокую эффективность и безопасность. По его словам, у всех добровольцев выработались высокие титры [содержание] антител к COVID-19 и не выявлено серьезных осложнений иммунизации.

«По результатам экспертизы, данных клинических исследований эксперты Министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи» , — процитировало Мурашко РИА «Новости» .

В свою очередь президент России поделился, что его дочь уже сделала себе прививку новой вакциной, сообщил RT.

« Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку . Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — заявил Путин.

По его словам, после первого укола у дочери поднялась температура до 38 °C, на следующий день температура была уже 37 °C.